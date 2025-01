Cityrumors.it - Bambino di 8 anni si perde nella riserva dei leoni: ritrovato dopo 5 giorni

Una storia che ha del miracoloso, con protagonista undi appena 8che si era perso in un parco safariSe non è un miracolo, è quantomeno qualcosa che ci va davvero molto vicino. Nello Zimbabwe, infatti, undi ottoè sopravvissuto per cinqueda solo in un parco safari tra idi 8sidei– Cityrumors.itMa andiamo con ordine, ricostruendo passo passo questa incredibile vicenda.essersi smarrito nel parco pieno di animali selvatici e pericolosi, il piccolo ha trovato rifugio tra le rocce e si è nutrito di frutti selvatici per non soccombere.Tinotenda Pudu, questo il nome del coraggioso, ha vagato per ben 23 chilometri all’interno di Matusadona. Si tratta di un immenso parco safari situato nel nord del paese africano.