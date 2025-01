Liberoquotidiano.it - "Attenzione alla tecnodestra". Così alla sinistra il progresso non piace

Uno spettro si aggira a: lo spettro della. Da ormai diversi giorni commenti pensosi, intervistermate, prese di posizione indignate, occupano pagine e pagine dei giornali d'area. Elon Musk è ovviamente per i nuovi soloni il cavallo nero dell'Apocalisse, il pericolo numero uno, colui che assesterà il colpo definitivo alle nostre democrazie asservendo la politica al grande capitale epotenza della tecnica. Tanto più che sulla sua scia già si muovono altri protagonisti del mondo tech come Peter Thiel, mentre anche i “democratici” Mark Zuckenberg e Jeff Bezos mostrano segni di cedimento sull'ostilità a Donald Trump. Strano, davvero: quando le Big Tech facevano nella Silicon Valley il bello e il cattivo tempo, orientando persino gli algoritmi a favore della cultura woke, bannando e censurando chi la pensava diversamente, il tecnocapitalismo per lanon era un problema; ora che un minimo di pluralismo ha fatto capolino in questo mondo, di colpo il pericolo si è fatto impellente! E stiamo pur certi: sarà questo il refrain che ci accompagnerà nei prossimi mesi, oltre ovviamente all'evergreen del pericolo fascista.