Sport.quotidiano.net - Al PalaBigi arriva Brescia. Conad, serve uno scatto

Anticipo casalingo per la(12), che inaugura il suo 2025 alle 20 alospitando la capolista(33) nella terza giornata di ritorno di Serie A2. Il calendario non dà certo una mano alla squadra di Fanuli, penultima e invischiata nella lotta per non retrocedere: dopo le sconfitte con altre due big come Prata e Ravenna, i cittadini affrontano la battistrada, andando a caccia di una vittoria che manca ormai dall’8 dicembre scorso, quella ottenuta al tiebreak a Porto Viro, prima di 4 stop di fila. Non è un momento facile per i padroni di casa: se il campionato finisse oggi sarebbero retrocessi. Macerata, punto di riferimento per la salvezza, è a 2 lunghezze, mentre Cantù ha accelerato decisamente e si trova a +5. Nonostante l’indiscusso valore degli avversari,muovere la classifica ed iniziare a mettere fieno in cascina: "Viviamo un periodo difficile e affrontiamo una delle squadre più quotate del campionato di A2, per cui affrontiamo in match sicuramente complicato.