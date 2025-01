Impresaitaliana.net - Acerra, oggi il Presepe vivente nell’Anno giubilare della Speranza

Leggi su Impresaitaliana.net

Ilsarà aperto alla presenza di Monsignor Di Donna, Vescovo die PresidenteConferenza Episcopale Campana. «Il messaggio che vogliamo trasmettereè di un convicinato in comunione nonostante le diversità, che si armonizzano intorno quel Bambino nato a Betlemme dono di amore per tutta l umanità».Queste le parole di Vincenzo Castaldo, direttoreCaritas diocesana di, in occasionerappresentazione delche si svolgeràe domani, dalle 18 alle 21, nel Palazzo vescovile e nel Seminario di.Ilsarà aperto alla presenza di Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo die PresidenteConferenza Episcopale Campana, e delle Istituzioni civili e militari.Tutta la comunità sarà coinvolta nelle scene che riporteranno i visitatori al tempo in cui Gesù è venuto nel mondo: i minori a rischio del “Centro diurno Mariapia Messina”, i giovani disabili, la young Caritas, il Servizio civile, il Liceo artistico Bruno Munari, la Cooperativa Arcobaleno, le famiglie accolte alla Mensa di fraternità San Cuono e figlio, gli anziani e le famiglie immigrate accolte dalla Caritas.