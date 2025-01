Ilgiorno.it - Violenza a Città Studi: tre aggressioni in meno di mezz’ora. I responsabili? Sempre gli stessi

Milano, 3 gennaio 2025 – Tre aggressioni in mezz'ora. Raid contro i passanti e su un autobus. Poi l'intervento della polizia e il fermo dei due rapinatori, entrambi marocchini di 26 e 28 anni. Per bloccare il più giovane, che era armato di bastone, gli agenti sono stati costretti a utilizzare il taser. In via Ajaccio Il primo blitz è andato in scena alle 23.15 di giovedì 2 gennaio 2025 in via Ajaccio, a due passi da viale Argonne. I due nordafricani hanno aggredito un diciottenne bengalese, che stava tornando a casa in compagnia di un coetaneo camerunense e di un trentaduenne italiano: il ragazzo è stato spintonato e costretto a consegnare due euro; dopo un'ulteriore richiesta di soldi a cui ha risposto di no, è stato preso a calci alle ginocchia da uno dei rapinatori e depredato del giubbotto.