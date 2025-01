Ilrestodelcarlino.it - "Un anno difficile, ma tutti uniti ce la faremo"

Ha scelto di divulgare un videomessaggio ai suoi concittadini la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo per l’inizio dell’, traendo un bilancio di quello appena chiuso e guardando al 2025 con coraggio per affrontare le sfide che riguardano soprattutto il mondo del lavoro. "Abbiamo chiuso uncomplicato e aperto un 2025 carico di aspettative. Quello che possiamo portarci come dote dell’che si è appena concluso è la consapevolezza che siamo una comunità forte e coesa, una comunità che sa reagire di fronte alle difficoltà, che difenderà la propria identità superando ostacoli e paure – ha detto -. Ci aspetta mesi in cui vedremo crescere la città, con opere pubbliche e con nuovi servizi ma in cui dovremo tracciare anche una nuova linea di sviluppo del nostro territorio. Sono sfide impegnative queste ma Fabriano ha sempre saputo trovare le energie migliori per fare della creatività e dell’innovazione la propria forza.