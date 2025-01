Anteprima24.it - Turbolenza nel carcere di Airola, il Sappe: “Ripartire dall’appello di Mattarella”

Tempo di lettura: 4 minutiPersiste lanell’Istituto Penale per Minorenni diche torna al centro delle cronache per gravi episodi accaduti all’interno della struttura del Beneventano. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce di Sabatino De Rosa, vice coordinatore regionale campano per il settore minorile.“Ieri la Polizia Penitenziaria, nel corso di una perquisizione nell’IPM, ha rivenuto diversi grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, occultata all’interno di un armadietto in dotazione alla popolazione detenuta”. Fatto questo che assume una rilevanza particolare, considerato che il rinvenimento è avvenuto a seguito della professionalità, dell’accuratezza dei poliziotti e “nonostante da tempo non venga richiesto l’ausilio delle unità cinofile”.