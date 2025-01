Thesocialpost.it - Trovata morta in una casa popolare nel Pisano, ipotesi intossicazione da monossido

Una donna di 72 anni è statasenza vita questa mattina in un appartamentoa Castelfranco di Sotto, nella provincia di Pisa.Leggi anche: WhatsApp, con il 2025 è arrivata una nuova funzione. Ve ne siete già accorti? Come si attivaL’anziana, identificata come Carmela De Lucia, viveva da sola in un alloggio gestito da Apes, l’enteper l’edilizia sociale, ed era residente lì da diversi anni. La scoperta del suo corpo è avvenuta grazie all’intervento di alcuni vicini, che hanno allertato i soccorsi a seguito di un principio di incendio che si era sviluppato nell’abitazione.Tuttavia, quando le fiamme sono divampate, la donna era già deceduta. Si ipotizza che la causa della morte possa essere stata l’dadi carbonio. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine, che adesso stanno indagando per fare chiarezza sull’accaduto.