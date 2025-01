Inter-news.it - Trevisani: «Atalanta antipatica da affrontare, non per l’Inter!»

accede alla finale si Supercoppa Italiana battendo per 2-0 l’di Gian Piero Gasperini. Ecco le considerazioni del telecronista Riccardoa Radio 24 durante “Tutti Convocati”.QUESTIONE DI ABITUDINI – Riccardoa Radio 24 dice la sua in merito alla prima semifinale giocata a Riyad: «Credo che l’non sia abituata a giocare contro squadre che giocano meglio, come. L’è la cosa piùdaper tutte le squadre. Inzaghi è la cosa piùdaper Gasperini e lo ha dimostrato e mica solo una volta». Il telecronista mette in risalto le 7 vittorie consecutive delcontro l’che allunga la striscia positiva a 14 risultati utili consecutivi dei nerazzurri contro gli orobici.continua l’analisi soffermandosi sulle scelte inizialiTROPPI CAMBI – Riccardorincara la dose passando all’argomento più caldo: le scelte iniziali dicutibili di Gasperini.