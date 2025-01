Oasport.it - Tour de Ski 2025 oggi in tv, Sprint tc Val di Fiemme: orari, programma, streaming

Venerdì 3 gennaio ripartirà in Val di, in Italia, ilde Skidi sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-: alle ore 12.15 scatteranno le qualificazioni dellatc femminile e maschile, della quale dalle 14.45 sono previste le finali.LA DIRETTA LIVE DELLADELDE SKI ALLE 12.15 E ALLE 14.45Ripartiranno tutti i 14 azzurri ancora in gara dopo le tappe di Dobbiaco: al via tra gli uomini Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Giacomo Gabrielli, Martin Coradazzi e Michael Hellweger, e tra le donne Caterina Ganz, Anna Comarella, Federica Cassol e Nicole Monsorno.Guarda ilde Ski su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv dellatc delde Ski 2024-di sci di fondo andrà in onda su Eurosport 1 HD e Rai Sport HD, invece la direttasarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.