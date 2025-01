Movieplayer.it - Tom Holland: il suo film preferito sorprenderà i fan della Marvel

Leggi su Movieplayer.it

Nel corso di una recente intervista, l'interprete di Spider-Man nel MCU ha indicato il suoin assoluto Tomha interpretato per la prima volta Peter Parker in Captain America: Civil War e, in vista del suo ritorno nel MCU in Spider-Man 4, l'attore è stato intervistato nel corso dell'ultimo numero di Men's Health. Oltre a mostrare l'attore in forma smagliante, la rivista ha incontrato alcuni dei registi che hanno lavorato con lui nel corso degli anni. Tra questi, il registatrilogiasu Spider-Man, Jon Watts. "Era così giovane, dolce e affascinante, e poi durante il provino ha fatto un salto mortale all'indietro, come una capriola in piedi, oltre a essere davvero fantastico sul nastro", .