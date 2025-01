Dilei.it - Sanremo 2025, i co-conduttori di Carlo Conti: Mahmood (forse) sul palco dell’Ariston

Leggi su Dilei.it

Manca ormai poco all’avvio del Festival die si va ovviamente a caccia di dettagli e possibili sorprese. Dopo aver scoperto i Big in gara, così come i giovani, e i titoli dei loro brani, l’interesse generale si è riversato sui co-. Il direttore artistico ha precisato come si sia ancora in alto mare, sotto questo aspetto, le ultime indiscrezioni però dicono altro.La storia diè intrecciata fortemente con l’Ariston e il Festival di. Il talentuoso cantautore ha infatti trionfato nella kermesse musicale più famosa d’Italia per ben due volte. La prima da solo e la seconda in coppia con Blanco.Allo stato attuale non sembra interessato a tornare in gara. Difficile pensare abbia proposto un brano ache, però, potrebbe volerlo al suo fianco.