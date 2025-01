.com - Sanità, Careggi: nuova medicina nucleare, apre la radiofarmacia

La struttura della Medicina Nucleare di Careggi è stata oggetto di un'importante azione di rinnovamento tecnologico, avviato nel 2022 con la messa in funzione della PET/CT digitale con 6 anelli di detezione, e completata nel 2024 con l'installazione di due SPECT/CT finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il valore tecnologico dell'investimento per l'installazione della PET/TC, in locazione per otto anni con lavori di posa in opera, è pari a 5.872.000 euro, mentre il finanziamento PNRR utilizzato per l'acquisto delle due SPECT/CT complete dei relativi accessori è pari a 1.212.120 euro