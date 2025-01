Lanazione.it - Piano triennale opere pubbliche. Decine di cantieri pronti a partire e numerosi progetti da finanziare

Via libera dalle commissioni comunali congiunte Lavori Pubblici e Bilancio aldei lavori pubblici 2025-2027 che ora approderà per la votazione definitiva in consiglio comunale. Al suo interno, al di là deiprogrammati per il biennio 2026-2027, e sui quali l’amministrazione deve trovare le relative coperture, moltesono praticamente nella fase operativa con i cantiere vicini all’apertura. A cominciare dalla nuova rotatoria di viale Europa che è alla fase della progettazione e il cui inizio lavori è previsto in questo 2025. Entro quest’anno dovrebbe vedere la luce il progetto esecutivo per il doppio palazzetto dello Sport in via delle Tagliate (costo complessivo di circa 26 milioni spalmati nel triennio, mentre per quest’anno sono previsti 400mila euro per la riqualificazione della Rocca di Nozzano.