Ilnapolista.it - “Non so cosa vi aspettavate da questo Napoli”, la risposta di Conte è l’equivalente del paltò di Napoleone

Leggi su Ilnapolista.it

“Non sovida”, ladideldi.Ha avuto dei passaggi surreali la conferenza stampa di Antonio. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Perché trae il pubblico (e nel pubblico comprendiamo anche i giornalisti) c’è una distanza enorme rappresentata dal gioco delche è da tante (ma tante tante) persone considerato inadeguato, non all’altezza, inguardabile. È sostanzialmente quel che ha detto Paolo Sorrentino che invoca lo spettacolo. È l’eredità del sarrismo. Sono in tanti aa pensarla come il regista. E si arriva così al paradosso di chiedere (a grande richiesta) all’allenatore primo in classificapossa fare di più. Perché col Venezia non si può vincere 1-0. Fa niente che il Venezia abbia quasi vinto in casa della Juventus (è finita 2-2) o si sia visto annullare il gol dell’1-1 al 93esimo in casa dell’Inter.