Mister Movie | Chiara Ferragni incinta? Le foto fuori una Clinica

Il 2025 potrebbe essere iniziato con una grande notizia per il mondo dello spettacolo:potrebbe essere in dolce attesa. L’indiscrezione, partita dalle previsioni di Gianmarco Zagato in un suo video, è stata rafforzata da alcune immagini pubblicate dal settimanale Oggi, che immortalano l’imprenditrice digitale nei pressi dellaostetrica Mangiagalli di Milano.? Il gossip impazza dopo una visita allaclass="wp-block-heading">Lanon è una struttura qualsiasi: è lo stesso luogo in cuiha dato alla luce la piccola Vittoria nell’aprile 2021. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Novella 2000,sarebbe rimasta all’interno della struttura per circa un’ora. Tuttavia, il vero nodo della questione riguarda la tempistica dellegrafie: le immagini risalgono davvero agli ultimi giorni, o si tratta di materiale scattato precedentemente?Attualmente, infatti,si trova in montagna per una vacanza con amici, dove ha festeggiato il Capodanno.