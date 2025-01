Ilgiorno.it - L’omicidio di Suzzara: quei venti minuti in cui Francesco Capuano è rimasto solo nel box. Con il killer?

, 3 gennaio 2025 – C’è una pista per dare un volto aldi? Il misterioso assassino che ha sparato tre colpi alla testa a un ex bidello per ora sembra essersi dissolto nel nulla. Più interrogativi che certezze circondano ancora il delitto di Natale, un episodio che ha turbato la comunità suzzarese. Ma non è detto che in queste ore di indagini non arrivi un colpo di scena, magari dall’autopsia o – se lo si trovasse – da un testimone a sorpresa. La vittima La famiglia L’agguato Le indagini Le certezze Il precedente La vittimaaveva 79 anni, un po’ di chili di troppo e una mobilità limitata dal sovrappeso. A Giuliano, il suo paese d’origine alla periferia di Napoli, per decenni aveva fatto il bidello. Nel 2010, raggiunta la pensione, aveva lasciato la provincia napoletana (qualcuno ha detto “in tutta fretta”, ma la circostanza non trova conferma) per trasferirsi con la moglie in Lombardia.