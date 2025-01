Lo ‘sfortunato’ Fofana potrebbe saltare la stagione a causa dell’ennesimo infortunio di lunga durata

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 15:44:00 Ecco quanto riportato poco fa:Wesleyil resto delladel quartoa lungo termine del difensore centrale da quando è arrivato al Chelsea nell’agosto 2022, ha detto l’allenatore Enzo Maresca.Il francese, arrivato ai Blues dal Leicester City per 70 milioni di sterline più 5 milioni di sterline in più, aveva giocato da titolare tutte e 12 le partite di Premier League per le quali era disponibile in questaprima di subire unal tendine del ginocchio nella vittoria casalinga per 3-0 contro Aston Villa il 1 dicembre.“Dopo gli esami ci siamo resi conto che era peggio di quanto pensassimo all’inizio”, ha detto Maresca quando gli è stato chiesto perché inizialmente aveva stimato chesarebbe rimasto fuori per quattro o cinque settimane.