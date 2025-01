Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: Monsorno e Ganz in semifinale! Attesa per Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25: Ora Giovanni Ticcò al via della terza batteria. Questi i protagonisti:Even Northug (NOR)Lauri Vuorinen (FIN)Valerio Grond (SUI)Giovanni Ticco (ITA)Marcus Grate (SWE)Antoine Cyr (CAN)15.23: Non basta un ottimo rettilineo finale a Gabrielli per superare il turno. Batteria più lenta della precedente, l’azzurro è terzo ma restano Barp e Carollo i ripescabili. Vince lo svedese Svensson, secondo Moilanen15.19: Tocca ora a Giacomo Gabrielli. Questi i protagonisti della seconda serie:Niilo Moilanen (FIN)Ben Ogden (USA)Kamil Bury (POL)Giacomo Gabrielli (ITA)Mika Vermeulen (AUT)Oskar Svensson (SWE)15.18: Peccato per Elia Barp che paga dazio a materiali non all’altezza dei norvegesi che rimontano nel finale. Vince Klaebo, secondo Valnes, terzo Barp e quarto Carollo, entrambi gli azzurri ripescabili15.