Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 6-2 5-5, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: si entra nelle fasi calde del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5. Tiene la battutache risale da 0-30.40-30 Ace da parte die chance per il 5-5.30-30 Nei pressi della riga il dritto in diagonale diche prova a risalire.15-30 Incide benecon il dritto dietro al servizio.0-30 Risposta d’incontro da parte diche toglie il tempo a.0-15 Largo di poco il dritto diin uscita dal servizio.5-4. Tutto facile per il tennista delle Baleari in questo game.40-0 Servizio e dritto vincente perche si può issare sul 5-4.30-0 Altra prima solida e subito a spingere poi dalla parte del dritto.15-0 Parte con un’ottima prima.4-4. Solido turno di battuta per: sidi questo set.40-15 Tira su un dritto piuttosto ostico