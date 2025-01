Lettera43.it - Liguria, Bucci nominato commissario straordinario delle Funivie Savona

Marco, è stato designato dal MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti come nuovoper le-San Giuseppe di Cairo. Il presidente ligure prende il posto dell’ammiraglio Massimo Seno, in precedenzadell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Sub-l’assessore regionale all’Energia e alle Aree di crisi complessa sarà Paolo Ripamonti.Ripamonti: «L’obiettivo è il recupero completo della ferrovia»Ripamonti ha sottolineato l’importanza strategicaper il territorio savonese, ringraziando i commissari precedenti, Paolo Piacenza e Massimo Seno, e il Ministero per «la fiducia riposta nella gestione commissariale. Vogliamo consentire alledi tornare a essere centrali e pienamente operative per la gestione del retroporto,rinfuse e dello smistamento», ha dichiarato, aggiungendo che gli «obiettivi principali includono l’avvio della tratta ferroviaria per il trasporto merci, l’integrazione con sistemi di trasporto su ferro e gomma, e il recupero completo della funivia».