Sport.quotidiano.net - La 4 Torri affida la panchina a De Marco. Coach Fortunati allenerà le giovanili

I risultati al di sotto delle attese costano ladella prima squadra della 4Volley ad Andrea, che lascia l’incarico di allenatore del gruppo di serie B continuando però a lavorare all’interno della società in qualità di tecnico delle selezioni di serie C e Under 19 e coordinatore del settore giovanile. La società granata ha deciso dire il timone a Roberto De, un allenatore che conosce la categoria al quale si chiede di dare una scossa e magari tornare in lotta per una zona playoff che adesso è lontana 10 punti. "Innanzitutto grazie a, un tecnico che stimiamo e che continuerà a lavorare con noi portando avanti il progetto legato al vivaio – spiega il direttore generale Roberto Poli –. La società però vuole cambiare rotta, e ci siamoti a un allenatore esperto di questa categoria come De