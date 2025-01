Metropolitanmagazine.it - Il documentario “The Making of a Bad Boy” svela nuovi retroscena su P Diddy

Il nome del: Theof a Bad Boy, e parla, appunto, di P, al secolo Sean Combs. Il prodotto verrà distribuito dalla piattaforma Peacock negli Stati Uniti a partire dal 14 gennaio. Nei circa novanta minuti di durata, verrà ripercorsa l’intera storia del rapper e produttore discografico, dell’ascesa allo scandalo che lo ha travolto negli ultimi mesi. A supporto della narrazione, ci saranno interviste ad amici e all’ex guardia del corpo, oltre agli interventi di diversi collaboratori dell’uomo. Sarà possibile vedere, inoltre, immagini inedite dei famosi party e del suo studio privato.Dopo l’arresto, risalente al 16 settembre 2024, Combs è detenuto presso il Metropolitan Detention Center di New York. Non ha la possibilità di uscire su cauzione ed è in attesa del processo che dovrebbe prendere il via a maggio.