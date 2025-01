Nerdpool.it - G20: Prime Video annuncia la data di uscita del nuovo action-thriller con Viola Davis

Leggi su Nerdpool.it

ha ufficialmente svelato ladidi G20, l’attesissimoche vede protagonista l’attrice Premio Oscar. Il film debutterà sulla piattaforma il prossimo 10 aprile e sarà disponibile in oltre 240 Paesi e territori.Trama: un presidente sotto assedioDiretto da Patricia Riggen, G20 racconta la storia del Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton (interpretata da), che si trova ad affrontare una minaccia senza precedenti. Durante il vertice del G20, l’evento viene preso d’assalto, trasformando il leader americano nell’obiettivo principale dei terroristi. Sfuggita alla cattura, Sutton dovrà usare tutto il suo ingegno per proteggere la sua famiglia, difendere il proprio Paese e salvare gli altri leader mondiali.“Questa ècome non l’avete mai vista: un’eroina che affronta sfide mozzafiato su scala globale”, ha dichiarato la regista Patricia Riggen.