Lanazione.it - Epifania, nelle calze in crescita i dolci artigianali

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 gennaio 2025 - Oggi chiude il periodo delle festività natalizie, un tempo era il primo giorno dell'anno. E da festa pagana l'è diventata festa cristiana e poi festa dei bambini per eccellenza. E in quest'ultima forma, dedicata ai doni ma con una connotazione alimentare dolce, sempre più orientata ai prodotti tipicia celebrare una sorta di trionfo della "leccornia local". Lo rivela un'indagine condotta dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna). A finire nella classica calza, ancora molto in voga tra i più piccoli, è il carbone dolce, una ricetta diffusasi di recente negli anni del boom economico ma radicata in tradizioni pre-cristiane. Ben prima che si diffondesse il carbone dolce, per l'si producevanospeciali.