Crescita del 1052% nel mercato moto italiano 2024 Ancma | ruolo da protagonista

Quotidiano.net - Crescita del 10,52% nel mercato moto italiano 2024, Ancma: ruolo da protagonista

Leggi su Quotidiano.net

Ildellachiude ilcon unadelle immatricolazioni del 10,52%, per un totale di 373.313 unità. Lo comunica, l'Associazione nazionale ciclociclo accessori di Confindustria. "Il nostro Paese giochi undi assoluto, esprimendo un valore di oltre 9,5 miliardi di euro, occupando saldamente il primo posto nell'eurozona per la produzione - ha commentato Mariano Roman, presidente della associazione - esportando veicoli per un valore di più di 2 miliardi di euro e raccogliendo successi sportivi internazionali. Un patrimonio industriale da tutelare, ma anche prerogative uniche che ci inducono a domandare al legislatore maggiore attenzione e sostegno per consentirci di competere all'interno di unglobale sempre più complesso ed aggressivo".