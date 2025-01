Classifica libri 2024, il più venduto è «Il Dio dei nostri padri» di Aldo Cazzullo per HarperCollins

Leggi su Open.online

È Il Dio deipadri di, edito dae pubblicato il 24 settembre scorso, il libro piùdelin Italia. Ed è in testa allaanche nella settimana di Natale, una delle più ricche per il mondo dell’editoria, quando itornano protagonisti per i regali sotto l’albero. Lo ha annunciato in un comunicato la casa editrice. «Sono entusiasta di questo straordinario successo che segna una pietra miliare sia per l’autore che per l’editore, entrambi per la prima volta in vetta alladeipiù venduti dell’anno», commenta Laura Donnini, amministratrice delegata diItalia, «ringrazio tutti ilettori, tutti i librai, per aver reso possibile questo traguardo e congratulazioni adper questo meritato riconoscimento.