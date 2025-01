Lapresse.it - Cecilia Sala, Tajani convoca ambasciatore Iran. Teheran chiede liberazione Abedini

Il caso di, la giornalista detenuta in, continua a far discutere e far salire la tensione diplomatica tra Roma e. Una vicenda che si intreccia a quella di Mohammed Adebini Najafabadi, l’ingegnereiano arrestato lo scorso 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti. L’uomo è accusato di cospirazione in quanto avrebbe esportato dagli Usa all’alcuni componenti elettronici, violando così le leggi americane che regolano le esportazioni e aggdo le sanzioni internazionali che pesano sul’iano a RomaIl ministro degli Esteri, Antonio, hato l’dia Roma in merito alle condizioni della cronista italiana, in carcere a Evin dal 19 dicembre. Parlando con i propri familiari nelle poche telefonate che le sono state concesse, infatti, la giornalista ha raccontato di essere in isolamento, senza un letto (solo una coperta) e privata persino degli occhiali da vista.