Liberoquotidiano.it - Cecilia Sala, quelle informazioni fatte uscire ad arte da Teheran: cosa c'è dietro la denuncia della reporter

Leggi su Liberoquotidiano.it

«L'abbiamo trattata bene, ora liberate Abedini» è il modo in cui l'ambasciatore iraniano in Italia Mohammad Reza Sabouri ha risposto alle rimostranze di Tajani nel corso di un incontro durato un'ora, al quale era presente anche il segretario generale del ministero, l'ambasciatore Riccardo Guariglia. Sembra umorismo nero, dal momento che invece in Italia sono arrivatein base alle quale la starebbero trattando malissimo, e che hanno suscitato un'ampia riprovazione. Ma è stato lo stesso regime dia volere che questearrivassero, col permettere alla giornalista imprigionata di telefonare alla famiglia e al compagno. Da cui la chiara sensazione che si tratti di un ricatto preciso. Come dire: guardate, che è solo l'inizio. Se non vi piegate, potremmo far ben peggio.