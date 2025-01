Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala è in carcere ma per qualcuno il problema sono le femministe

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Penso che ci sia una ristrettezza di vedute nella strumentalizzazione dell’arresto diper fare polemiche contro il movimento femminista. “Dovele?” ora se lo chiede anche Davide Varì, direttore de Il Dubbio in un articolo e anche in un intervista su Radio Radicale: come mai “leche avevano incendiato l’agorà virtuale con i loro hashtag sul Me Too” tacciono sul sequestro di? Scrive Vari: “Dovele voci indignate? Quelle che gridano, spesso giustamente, per ogni ombra di maschilismo occidentale ma che si inceppano davanti a un regime che chiama ‘polizia morale’ i suoi aguzzini? Dov’erano quando Mahsa Amini è stata uccisa perché la sua hijab non era abbastanza ‘ordinato’? Forse il loro vocabolario non prevede voci per l’Iran per la violenza patriarcale che si nasconde dietro le barbe degli ayatollah”.