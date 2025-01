Lanazione.it - C’è ancora tempo per compilare il sondaggio sulla sanità

Arezzo, 3 gennaio 2025 – C’èun mese diper partecipare alche vuole misurare la percezione che gli aretini hanno sui temi dellae in particolare del San Donato. Realizzato dalla Fondazione Arezzo Comunità insieme al Calcit, ilè disponibile fino al prossimo 31 gennaio 2025, sul sito della stessa Fondazione. Compilarlo è semplicissimo: basta collegarsi al link (anche da smartphone) e rispondere in maniera anonima a poche semplici domande, finalizzate a far emergere quali sono le questioni più “calde” che stanno a cuore ai cittadini. I dati raccolti saranno poi elaborati e resi noti nei prossimi mesi e racconteranno di come gli aretini vivono questo momento di grande cambiamento per la, e quali sono le priorità che gli stessi cittadini dettano alla politica.