Ilfoglio.it - Caso Sala, il 15 gennaio l'udienza per i domiciliari a Abedini

Leggi su Ilfoglio.it

La corte d'appello di Milano ha fissato per il prossimo 15l'per discutere la richiesta deiavanzata dalla difesa di MohammadNajafabadi, l'ingegnere iraniano bloccato in Italia il 16 dicembre scorso - su mandato d'arresto americano, con l'accusa di avere trafficato con l'Iran componenti tecnologici utili alla realizzazione di droni militari - e sul quale pende una richiesta di estradizione degli Stati Uniti. L'istanza ha il parere negativo della procura generale di Milano. Ieri l’ambasciata d’Iran a Roma ha confermato indirettamente che la giornalista del Foglio e di Chora Media Ceciliaè stata catturata per ritorsione per il fermo di, in un’ottica di scambio di prigionieri. Sempre ieri, la pg di Milano Francesca Nanni ha dato parere negativo alla richiesta del legale didi accedere alla misura dei