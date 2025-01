Tg24.sky.it - Brescia, cadavere trovato in un bosco: potrebbe trattarsi di Manuel Cantoni

Un corpo impiccato, in avanzato stato di decomposizione, è statoin una Bovegno, in provincia di. Secondo alcuni media localidi, l'uomo scomparso lo scorso 2 agosto da Collio. A far pensare a lui sarebbero diversi elementiritrovati sul posto dagli inquirenti.era uscito alle 5 del mattino per andare al lavoro e le ultime sue notizie erano arrivate attorno alle 19. Nelle ore successive alla sparizione il suo furgone era stato ria Bovegno. Nei giorni successivi la famiglia, che è stata già avvisata del ritrovamento, aveva lanciato diversi appelli. Il corpo sarà sottoposto ad autopsia per verificarne l'identità.