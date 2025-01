Tpi.it - Usa, sospetto attentato a Las Vegas: l’autore era un militare ed era stato nella stessa base dell’attentatore di New Orleans

L’uomo morto alla guida del pick-up della Tesla esploso davanti al Trump Hotel di Lasin un presuntoterroristico èidentificato come Matthew Alan Livelsberger, undell’esercito degli Stati Uniti che per un certo periodo aveva preservizioin cui era di stanza Shamsud-Din Jabbar, l’re di Capodanno di New. La notizia, divulgata dall’emittente Cbs sulladelle dichiarazioni di alcune fonti interne alla polizia di Las, è stata confermata all’agenzia di stampa Associated Press da tre funzionari federali statunitensi.A differenza dell’re di New, Matthew Alan Livelsberger era ancora un membro in servizio attivo dell’esercito degli Stati Uniti ed era di stanza in Germania, anche se al momento del presunto attacco a Lasrisultava in ferie in Colorado.