Lortica.it - Un 2024 di successi per la U.P. Policiano

Ilsarà ricordato come un anno di grandi soddisfazioni per la Unione Polisportiva, protagonista di eventi podistici memorabili e di straordinari risultati sportivi. Tra le competizioni organizzate dalla società, spiccano la tradizionale Scalata al Castello a maggio e due importanti appuntamenti di ottobre: il Campionato Italiano Assoluto di Corsa su Strada (10 km), ospitato per la prima volta ad Arezzo, e la celebre Maratonina Città di Arezzo.Gli atleti della U.P.hanno portato il nome di Arezzo sui palcoscenici mondiali, partecipando a maratone prestigiose come quelle di Chicago, Berlino, Roma e Milano.In campo femminile, ilha visto emergere Giulia Sadocchi, vincitrice del Grand Prix e detentrice di nuovi primati personali nei 10.000 metri e nella mezza maratona.