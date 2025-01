Ilrestodelcarlino.it - Ucciso dal carabiniere, Salvini: “Eccesso di pazienza”. E parte la raccolta fondi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Villa Verucchio (Rimini), 2 gennaio 2024 – I colpi esplosi dal comandante della stazione dei carabinieri che hannoMuhammad Sitta non sono stati un “di difesa”, semmai un “di”. È quello che si legge sui profili social di Matteo, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, in merito alla vicenda in cui ha perso la vita Sitta, 23enne egiziano, che, la notte di Capodanno, aveva accoltellato quattro passanti in strada prima di scagliarsi anche contro i militari. Era stato a quel punto che il comandante – ora iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato didi difesa – avrebbe sparato, prima in aria per placare l’aggressore, poi inferendo il colpo mortale. Nelle ore successive il vicepresidente del Consiglio, Matteo, aveva già espresso la sua solidarietà all’Arma con un post su Facebook in cui scriveva: “Onore al”.