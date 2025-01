Lapresse.it - Supercoppa, Motta: “Non siamo soddisfatti, Juve deve migliorare per vincere”

“Sono d’accordo che non perdiamo mai, ma non è vero che non vinciamo. A volte abbiamo meritato di più, ci sono stati dei momenti diversi. Contro la Fiorentina abbiamo fatto bene, ma non abbiamo chiuso la partita. Altre volte è stato diverso”. Così l’allenatore dellantus Thiagonel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale dicontro il Milan “Di sicuro noncontenti e, dobbiamoperché non vogliamo restare lì. Ma oraconcentrati su questa competizione e domani abbiamo la prima avversaria che è il Milan, l’obiettivo è fare una grande partita”, ha aggiunto. “Io non ho mai promesso niente a nessuno, ma credo solo nei fatti e nel lavoro”, ha concluso. EA Sports FC Supercup 2024/2025 – Thiagoa Ryad“Milan grande squadra, maobiettivo”Parlando della sfida col Milan del neo allenatore Sergio Conceiçao,ha spiegato: “Non ho mai visto una squadra entrare in campo per perdere e noi sicuramente non lo