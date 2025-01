Supercoppa italiana 2025 Inter in finale | Dumfries stende l’Atalanta

Leggi su Pianetamilan.it

Un primo tempo dominato dall'che tira tantissimo in porta, ma Carnesecchi ferma varie volte Lautaro Martinez. La Dea spreca con Scalvini a pochi passi da Sommer. Nel secondo tempo, Inzaghi toglie dal campo Marcus Thuram per infortunio, dentro Taremi, ma è Denzela decidere la gara con due grandi gol: prima in semi rovesciata, poi con un bolide sotto la traversa che batte un incolpevole Carnesecchi. Se i rossoneri di Sergio Conceicao riusciranno a battere la Juventus, sarà il secondo derby stagionale per i rossoneri. Staremo a vedere. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Pellegatti: "Dani Olmo come Beckham. Ecco perché"