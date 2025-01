Lettera43.it - Strage in Montenegro, sparatoria dopo una lite al ristorante: 12 morti

Il bilancio delle vittime della tragicaavvenuta a Cetinje, in, è salito a 12, tra cui due bambini. L’autore della, identificato come Aco Martinovic, si è tolto la vita sparandosi alla testaessere stato circondato dalla polizia. Gli investigatori hanno ricostruito che laè iniziata nel villaggio di Bajice, vicino a Cetinje,unain un. Tornato a casa in stato di ebbrezza, Martinovic ha preso un’arma detenuta illegalmente e ha iniziato a colpire diverse persone, tra cui membri della sua famiglia. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite e sono state ricoverate a Podgorica.Le reazioni dei leader politici montenegriniIl primo ministro Dritan Abazovic ha definito l’accaduto «una tragedia», sottolineando l’importanza di regolamentare il possesso di armi da fuoco.