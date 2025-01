Strade che brillano al buio | l' Australia e la vernice fluorescente per la segnaletica

Leggi su Essere-informati.it

Immagina una strada immersa nell'oscurità, illuminata da linee curve e luminose di un verde brillante, che guidano i conducenti come sentieri luminosi nel. È quanto accade lungo la Metong Road, nella regione sud-orientale di Victoria,. Qui, la società Tarmac Linemarking ha sperimentato un'innovativa tecnologia diorizzontale fotoluminescente, condividendo i risultati in un video pubblicato su Facebook. Il post ha rapidamente catturato l'attenzione degli utenti, ottenendo quasi 10.000 "mi piace" e oltre 3.400 commenti.{inAds}Questo progetto, sviluppato in collaborazione con OmniGrip e Vic Roads, mira a migliorare la sicurezza stradale, rendendo le linee di demarcazione più visibili, soprattutto nelle ore notturne.