Squid Game 3 – Netflix avrebbe rivelato la data di uscita per sbaglio

Dopo che2 ha infranto tutti i record disolo nella sua prima settimana di, tutti gli occhi sono attualmente puntati sulle notizie relative al prossimo capitolo, la cuiera prevista per il 2025. Detto questo, in mezzo al frastuono di innumerevoli teaser e promozioni,ha appena fatto trapelare (accidentalmente) ladidi3, che potrebbe arrivare prima del previsto.La descrizione di un video su YouTube recentemente pubblicato sul canale ufficiale coreano diche3 uscirà il 27 giugno 2025. Il video in questione faceva parte delle promozioni diper la terza stagione e, sebbene sia stato successivamente rimosso, l’errore è già stato notato da innumerevoli fan attenti, tra cui Hollywood Handle on X e Forbes, e gli screenshot della descrizione con laditrapelata sono stati ampiamente condivisi sui social media.