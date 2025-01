Ilrestodelcarlino.it - Si riparte dal Cimone. Fiaccolata sulle piste: "Montagna da vivere in tutte le stagioni"

Un’emozionante serpentina di luci tricolori. Consuetadelieri pomeriggio sul: come da tradizione di Capodanno, i maestri di sci sono scesi nel buio lungo la pista Beccadella Sud a Passo del Lupo. Organizzata dalle due scuole Sci Sestola e Sci, vi hanno partecipato 45 fra maestri di sci e snowboard. Numerosi turisti sono saliti a Passo del Lupo per assistere al suggestivo appuntamento del primo giorno dell’anno costellato da luci e colori. Mentre la sera c’è stata la proiezione di Kung Fu Panda 4 al Cinema Teatro Belvedere. Successo per laanche alle Piane il giorno prima alle 18 sulla Pista del Poggio: una quindicina i partecipanti con vin brulè per tutti alla fine. Intanto il presidente della Regione Michele de Pascale ha concluso proprio ieri la sua visita in Appennino.