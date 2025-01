Ilgiorno.it - Sanità, cresce l’allarme aggressioni: "Oggi vale la regola: tutto e subito"

Leggi su Ilgiorno.it

Giorni intensi per i soccorritori, volontari e dipendenti. C’è chi sceglie di prestare servizio, rinunciando a stare in famiglia per aiutare gli altri. Aumentano però lee le minacce e la situazione inizia a diventare un serio problema. Ora in Lombardia, la figura del soccorritore è riconosciuta. Ne abbiamo parlato con Diego Bollani, 41enne novatese, segretario regionale della Lombardia Ugl salute e dirigente nazionale da quasi dieci anni. Lui ha iniziato come volontario nel mondo sanitario da quando aveva sedici anni con la “Sos Novate”, poi dipendente nelle croci del 118 di Milano. "Insieme ad altri colleghi abbiamo portato avanti l’idea di dare un valore ai dipendenti e volontari del servizio sanitario di emergenza urgenza, figure che non sono mai state riconosciute rispetto agli Oss, infermieri, medici, fisioterapisti, figure che lavorano all’interno degli ospedali.