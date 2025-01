Tuttoandroid.net - Ritirati 488.000 powerbank venduti su Amazon. Quelli in Italia? (aggiornato)

I power bank sono ancora oggi accessori essenziali per chiunque utilizzi uno smartphone, permettendo di ricaricare i dispositivi in mobilità. Tuttavia, non tutti i power bank sono sicuri e, di recente, quasi mezzo milione di unità prodotte da Charmast e vendute esclusivamente susono state oggetto di un richiamo ufficiale da parte della U.S. .L'articolo488.000suin? () proviene da TuttoAndroid.