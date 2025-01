Quella tutto il giorno… Grande Fratello Helena esagera e umilia Jessica davanti agli altri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Situazione sempre tesa alha perso letteralmente la pazienza nelle scorse ore, dicendo cose contro. La cantante non ha sentito direttamente cosa le ha detto la modella sudamericana, ma quando lo saprà non potrà certamente esserne felice. In casa c’è però chi ha risoalla Prestes, accogliendo con favore quelle sue dichiarazioni.Nella casa delha iniziato a parlare diadcompagni di avventura: Tommaso, Zeudi, Amanda e Stefania Orlando. Ha elencato ciò che non farebbe la Morlacchi e poi l’ha punzecchiata con una battuta che l’artista non potrebbe mai gradire.Leggi anche: “Mariavittoria, devi farlo subito”., la furia dell’autore: lei urla poi inizia a correreattaccaLa tensione altraè aumentata a dismisura nell’ultimo periodo e ora la brasiliana ha voluto fare un elenco delle cose che non le piacciono.