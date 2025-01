Superguidatv.it - Pooh, noi amici per sempre: ospiti e quando in tv del concerto

In questi primi giorni dell’anno, Mediaset ha deciso di mandare in onda ildei ‘, noiper‘. Il gruppo, a distanza di 7 anni dall’ultimo, è tornato insieme per ripercorrere oltre 50 anni di storia attraverso la musica. Scopriamo insieme chi saranno gliverrà trasmesso in tv., noiper: ilarriva in tvEra il 1962a Bologna si formò un gruppo, inizialmente composto da 5 elementi, che decise di chiamarsi Jaguars. Solo nel 1966 una segretaria propose il nomeperché affermava che Winnie theera famosissimo negli Stati Uniti. È l’inizio del successo del gruppo che ha venduto oltre 100 milioni di dischi e trionfato a Sanremo ’90 con ‘Uomini soli’. Ora itornano insieme sul palco con il, noiper‘ che andrà in onda sabato 4 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.