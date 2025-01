Oasport.it - Pallamano: Italia attesa al test della Yellow Cup. Ulteriore occasione verso i Mondiali 2025

Leggi su Oasport.it

Una sconfitta, una vittoria e poi ancora una sconfitta. Il bilancio dell’nella sua marcia d’avvicinamento aiè stato finora altalenante. Dal 3 al 5 gennaio però, una nuova prova si porrà sul cammino degli azzurriil torneo iridato che scatterà dal 14 gennaio prossimo, ossia quelloCup.A Winterthur, in Svizzera, il dt Riccardo Trillini e i suoi – un gruppo composto da ben 19 elementi, che potrà finalmente contare anche sui giocatori militanti in Bundesliga, nello specifico il portiere Domenico Ebner e il terzino Mikael Helmeon – si misureranno nell’ordine contro i padroni di casa elvetici, contro i Paesi Bassi e poi contro il Kosovo.Match interessanti in vista, perché anche i rossocrociati e gli olandesi parteciperanno ai, rispettivamente nel Girone A (con Germania, Repubblica Ceca e Polonia) e nel Girone D (con Ungheria, Macedonia del Nord e Guinea), e vorranno affinare i meccanismi in vistakermesse planetaria; mentre il duello col Kosovo, che non farà parte delle 32 squadre iscritte al torneo globale, potrà comunque rappresentare un’per sistemare punti deboli e punti di forza di una nazionalena che, va ricordato, non partecipa aida 28 anni.