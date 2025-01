Game-experience.it - Nintendo Switch 2, la scheda madre è stata rivelata da alcune immagini?

2 continua a far parlare di sé con l’emergere di nuoveche sembrano mostrare ladella console. Sebbene la loro autenticità non sia confermata, i dettagli trapelati offrono uno sguardo interessante sulle potenziali specifiche tecniche.Con una RAM da 12 GB ed un chip NVIDIA a 8 nm,2 promette prestazioni significativamente superiori al modello attuale, avvicinandosi alle console di precedente generazione come PS4 Pro, come riportato da un insider nei giorni scorsi.Lemostrano un hardware progettato per sfruttare il DLSS e il Ray Tracing, tecnologie che potrebbero portare il gaming portatile a un livello superiore. Tuttavia, la scelta di un processo produttivo a 8 nm anziché 4 nm potrebbe deludere chi sperava in un approccio più moderno.