Mina Settembre 3 torna su Rai 1 | anticipazioni new entry e quando in tv

3 è pronta a regalare nuove emozioni. La serie, ambientata a Napoli e basata sui racconti di Maurizio De Giovanni, vede come protagonista Serena Rossi e il suo immancabile cappottino rosso. Vediamo insieme le, il cast eandrà in onda in tv.3:in tv la nuova stagione con Serena RossiL’assistente sociale più famosa della tv sta perre.è infatti una delle serie Rai più attese, dato il successo delle prime due stagioni. Protagonista è sempre Serena Rossi, divisa tra il lavoro e la vita privata e alle prese con scelte non sempre facili. Sullo sfondo la città di Napoli, con Palazzo San Felice nel Rione Sanità, e le sue mille sfaccettature di chi vi abita. Le nuove puntate di3 andranno in onda a partire dal nuovo anno, da domenica 12 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.