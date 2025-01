Ilgiorno.it - Milano libera dalle sigarette. Ora è vietato fumare all’aperto: "Un altro passo per la salute"

Con lo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio, insieme al nuovo anno è arrivato anche il divieto di, comprese le strade e le aree con i tavolini esterni di bar e ristoranti.così diventa l’apripista: la prima grande città d’Italia completamentedal fumo. Lo prevede l’articolo 9 del Regolamento per la Qualità dell’Aria approvato dal Comune, che estende i divieti già in vigore dal 2021 in alcuni luoghi come le fermate dei mezzi pubblici, i parchi e le aree verdi, tra cui quelle per i giochi dei bimbi e quelle per i cani, i cimiteri e le strutture sportive, in tutti gli spazi pubblici o ad uso pubblicoa meno che non si sia in punti isolati, ad almeno 10 metri di distanzaaltre persone. Sigaretta bandita, quindi. Consentita solo quella elettronica.